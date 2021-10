Gemeenteraadslid uit Keerbergen al twee weken vermist

Open VLD-gemeenteraadslid Jelle Allaerts uit Keerbergen, is sinds 30 september vermist. Op vraag van het parket van Leuven is er vandaag een opsporingsbericht verspreid. Jelle Allaerts verliet zijn woning op donderdag 30 september tussen 12 uur en half vier 's middags. Daarna is hij niet meer gezien. Het gemeentebestuur wil voorlopig niet reageren op de verdwijning van Allaerts en verwijst door naar de cel Vermiste Personen. Jelle is 1m80 lang en mager. Hij heeft donkerbruin haar, grijs/blauwe ogen en een baard. Hij draagt een bril met een bruin montuur. Het is mogelijk dat hij zich in de regio Brussel bevindt. Meer info over de verdwijning van Jelle Allaerts vind je op de website van de politie.