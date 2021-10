Gent lanceert "lovedown": campagne om koppels naar de stad te lokken

De online tool geeft tips voor een date die aan de wensen van koppels voldoen over bezienswaardigheden, horecazaken en overnachtingsmogelijkheden. Deelnemers moeten online een soort vragenlijst invullen. "Daarbij kan je aangeven of je nu zin hebt in avontuur of cultuur, maar ook of je iemand bent die meer voor populaire genres of niche genres gaat", klinkt het bij de schepen.

In totaal krijgen koppels 7 verschillende vragen. "En op basis van wat je ingegeven hebt dan krijg je 3 mooie antwoorden", legt Van Braeckevelt uit. "Dan kan je zien of het je bevalt." Hij benadrukt dat de tool er niet alleen is voor koppels, maar eigenlijk voor alle duo's die Gent op een andere manier willen verkennen.