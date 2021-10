Gentse projectontwikkelaar Revive is Oost-Vlaamse KMO van het jaar geworden: "Blij dat we de hoofdvogel mochten afschieten"

Het was voor Revive niet de eerste keer dat ze voor een prestigieuze prijs genomineerd werden. "We hadden wat last van het Wout Van Aert-syndroom", vertelt Bearelle al lachend. "Ook voor Gentenaar van het Jaar en Bouwman van het Jaar zaten we in de finale, maar daar grepen we telkens naast de prijs. Natuurlijk is het wel altijd fijn om tot de genomineerden te horen." Door hun overwinning maken ze kans om tot Vlaamse KMO van het Jaar te worden verkozen.