Herbekijk "Pano": Overstroming onderschat

Drie maanden na de verwoestende overstromingen keert "Pano" terug naar de Waalse Vesdervallei, de regio die het zwaarst getroffen werd. De ravage is er nog steeds niet te overzien, de inwoners zijn achtergebleven met kwaadheid, tristesse en heel veel vragen. Hoe is dit kunnen gebeuren? Waar kwam al dat water vandaan? Waarom werd er niet (op tijd) geëvacueerd? En wie is verantwoordelijk? Herbekijk hierboven de volledige aflevering, met ondertitels in het Nederlands.