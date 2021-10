Hoe duurzaam zijn Beringse bedrijven? Minister Demir zoekt het samen met Limburgse scholieren uit

Leerlingen van Campus MAX in Tessenderlo bezochten vandaag samen met Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) chemiebedrijf Borealis en recyclagebedrijf Out of Use in Beringen om meer te weten te komen over hoe zij duurzaamheid aanpakken. Ze namen samen een hybridebus van De Lijn en spraken daar over de toekomst van het klimaatbeleid.