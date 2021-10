Natuur en Bos houdt internationaal wolvenoverleg met Nederland en Duitsland: hoe zit het met de wolven in die landen?

Het is onduidelijk hoeveel wolven er op dit moment precies in Nederland leven, maar het gaat om een kleine twintigtal. "In de omgeving van Friesland, in het noorden, loopt een wolf rond, net zoals in de omgeving van Drenthe", vertelt René Janssen van het Wolvenmeldpunt in Nederland. "In de Noord-Veluwe zit een roedel en in de Zuid-Veluwe zitten twee paren. Dan heb je nog een alleenstaand mannetje in Limburg. Daarnaast zijn er nog wat wolven die in Nederland passeren op weg naar Frankrijk, Duitsland of België, maar niet in ons land blijven."

De wolf maakt ook in Nederland emoties los, maar de spanningen lopen er minder hoog op dan in Vlaanderen. "In Nederland zijn er wel wat mensen die negatief zijn over het dier, maar over het algemeen is iedereen veel rustiger", klinkt het bij Janssen. "Het is bijvoorbeeld niet zo dat er optochten met duizenden betogers worden georganiseerd, zoals dat wel bij jullie gebeurt." Alleen... woensdagavond raakte bekend dat een van de wolven die in het zuiden van de Veluwe verblijft en op 1 oktober dood werd teruggevonden, doodgeschoten is. Het gaat om wolf GW1490m. "Dat verbaast me echt. Dat ik dit helemaal niet zag aankomen, is misschien ook niet waar, maar ik had in ieder geval gehoopt dat dit nooit zou gebeuren."