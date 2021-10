Belgen doen voor de eerste keer mee aan de Invictus Games: “Dat zijn de Paralympische Spelen voor zieke of gewonde militairen”

Joerie Rousseau uit De Haan is een van de deelnemers. Hij doet mee aan het indoorroeien en 2 disciplines in het wielrennen, de tijdrit en het criterium. Rousseau zijn job bij Defensie is het coördineren van het onderhoud van de Belgische oorlogsschepen. Hij is niet gewond geraakt op missie, maar heeft last van artrose en reuma. “Je beperking kan eender wat zijn, lichamelijk, maar ook psychisch. Er wordt altijd wel een classificatie aangeduid, zodat je in een categorie kan onderverdeeld worden.”

Omdat het de eerste keer is dat er ook een Belgische selectie aan de Invictus Games deelneemt, weet Rousseau niet wie zijn tegenstanders zullen zijn. “De coronacrisis is min of meer voorbij waardoor de grote landen wellicht ook zullen kunnen deelnemen. Het niveau zal alleszins hoog zijn, want er zijn meer dan 500 deelnemers uit 20 verschillende landen. Het is ook nog zes maanden, er kan nog veel veranderen”, besluit de militair.