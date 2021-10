Fatima Mernissi of Pater Damiaan, bewoners Gandhiwijk in Mechelen kunnen stemmen op favoriete straatnamen

Alle nieuwe straatnamen passen in hetzelfde thema: mensenrechten, vrijheid, sociale gelijkheid, rechtvaardigheid. En er zal ook veel aandacht gaan naar vrouwelijke straatnamen. "We zetten eigenlijk de traditie van de Magatma Ghandiwijk verder, met Ghandi als een voorvechter van mensenrechten, en we hopen dat thema terug te zien in de namen. Maar ook namen van lokale helden, bewoners die vanalles gedaan hebben voor de buurt of die heel geliefd waren in de buurt, kunnen voor een straat gebruikt worden", aldus schepen Princen.