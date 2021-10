KAA Gent Ladies spelen binnenkort voor de eerste keer in de Ghelamco Arena: "Als ploeg kijken we daar enorm naar uit"

Op 6 november spelen de KAA Gent Ladies voor het eerst in de Ghelamco Arena. Normaal spelen ze in het oefencomplex in Oostakker, maar voor de match tegen de dames van Club Brugge YLA verhuizen ze naar het stadion."Thuis in onze eigen arena gaan we nog meer zin hebben om te spelen én te winnen", geeft speelster Alixe Bosteels mee.