Karel de Grote Hogeschool heeft er een nieuwe telg bij: prematuurpop Billie

Maithe Mertens en Laura Rombouts zijn allebei vierdejaarsstudente verpleegkunde aan KdG en zijn blij met de komst van de babypop. "De komst van Billie is voor ons superbelangrijk, want als verpleegster draag je een grote verantwoordelijkheid. Het leven van de patiënt hangt er soms letterlijk van af. Die oefeningen met een simulatiepop geven ook een boost aan ons zelfvertrouwen. Want hier mogen we nog fouten maken en er is altijd feedback", vertellen ze.

"Een prematurebabypop is ook nog iets helemaal anders dan de gewone babypop die we hier al hebben", vertelt Laura. "De parameters van een neonaat (een pasgeborene, red.) zijn helemaal anders. De beademing van een premature baby kunnen we nu oefenen en ook hoe we een monitor moeten aanleggen."