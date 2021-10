Vlaamse koeien gaven nog nooit zoveel melk tijdens hun leven

De koeien van Ine zijn niet de enigen die meer melk produceren. Volgens Coöperatie CRV, die jaarlijks de Vlaamse melkproductie in kaart brengt, producteert een koe op dit moment zo'n 29.397 kilogram melk tijdens haar leven. Dat is gemiddeld 500 kilogram meer dan vorig jaar. Dat koeien steeds langer leven, zit daar mogelijk voor iets tussen. "Vlaamse veehouders werken aan een duurzame veestapel. Een betere gezondheid en langere levensduur is voor hen belangrijker dan een hogere melkproductie per lactatie. Deze cijfers bewijzen dat die strategie werkt", besluit Jos Buiting van Coöperatie CRV.

Boerin Ine denkt dat ook de kwaliteit van het gras een rol speelt. "De natte zomer heeft het gras veel deugd gedaan. Het is goed gegroeid en is lekker sappig. We denken soms dat dat niet zoveel uitmaakt, maar koeien eten veel liever groen, sappig gras in plaats van droger gras zoals de afgelopen jaren. Ze worden daar superblij van. En dat resulteert dus in meer melk."