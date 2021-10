Eerst corona en daarna spoorwerken voor de deur: Grieks eethuis moet opening restaurant blijven uitstellen

De kiem van het Griekse eethuis werd gelegd in februari 2020, net voor COVID-19 aan zijn wereldtour begon. “We hebben de deuren geopend toen de eerste lockdown al was afgekondigd”, gaat Kosta verder. “Net zoals andere horecazaken besloten we om te beginnen met take-away. Maar de hoofdingang en aansluitend de grote restaurantruimte leende zich niet goed om mensen te ontvangen. Het was onpraktisch en veel te ruim. Daarom verwelkomden we onze klanten aan de zij-ingang langs de Spoorstraat. We maakten ons opslagkot leeg en bouwden daar een afhaaltoog. Dat gebeurde bovendien ook met oog op de werken. We dachten dat dit stukje toegankelijk zou blijven, maar dat draaide anders uit...”