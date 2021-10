Het einde van Alitalia: na 74 jaar valt het doek over de Italiaanse luchtvaartmaatschappij

Alitalia startte op 5 mei 1947 onder de naam Aerolinee Italiane Internazionali, met een eerste vlucht op de verbinding Turijn-Rome-Catania. De eerste intercontinentale vlucht kwam al een jaar later, van Milaan naar Latijns-Amerika. In 1975 fuseerde de luchtvaartmaatschappij met Linee Aeree Italiane en werd de naam "Alitalia" gekozen, wat een combinatie van "vleugels" en "Italië" betekende. Tegen 1960 vervoerde de maatschappij 1 miljoen passagiers, in 1990 was dit gegroeid naar 25 miljoen.