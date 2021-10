Leerlingen Don Bosco Hoboken vroeger naar huis gestuurd wegens lerarentekort

"Stel dat wij binnenkort de onderwijsinspectie over de vloer krijgen, die misschien zegt dat onze leskwaliteit niet meer goed genoeg is. Is dat dan onze schuld of die van de overheid, die ons niet in staat stelt om leerkrachten te vinden?", vraagt Schippers zich luidop af.

Volgens de school liggen er een aantal grotere problemen aan de basis van het lerarentekort, waarvoor de overheid dringend een oplossing moet voorzien. "Er is al jarenlang beloofd om de planlast te verlagen, maar daar slaagt men niet in. Leerkrachten moeten meer kunnen lesgeven en scholen moeten een grotere vrijheid krijgen", zegt Schippers. "Maar in eerste instantie moet het lerarenberoep vooral weer aantrekkelijk gemaakt worden."