Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, maar impact op gezondheid blijft aanwezig

Eerst enkele positieve evoluties: de uitstoot van fijn stof lag in 2019 meer dan 40 procent lager dan in 2000. Ook de uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en andere vluchtige organische stoffen is drastisch gedaald tussen 2000 en 2019. Vlaanderen haalt daarmee alle Europese emissiedoelstellingen, aldus de VMM.

Verder blijkt ook de dat industrie en de energiesector steeds minder vervuilen. Het plaatsen van filters en de verschuiving naar het gebruik van fossiele brandstoffen met een lager zwavelgehalte, met onder meer de uitfasering van de kolencentrales in Vlaanderen, veroorzaken een lagere uitstoot.