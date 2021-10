Misschien wel het kleinste tuintje van Hasselt: buurtbewoners fleuren stukje berm tussen spoorweg en straat helemaal op

Wie nog beter kijkt ziet dat er ook een plaatje hangt: “geadopteerd door Louis Strijckers,” en die naam is bewust gekozen, zegt Riquet Broeders. “Dat is iemand die tijdens de oorlogsjaren in mijn huis heeft gewoond, maar twee dagen voor de bevrijding is omgekomen. Het tuintje is een mooie manier om hem te eren. Zo’n plaatje kan je dan aanvragen bij de stad, ze weten dat we hier tuinieren en het mag ook van de stad.”

De Weggevoerdenstraat is een kleine straat waar je maar 30 kilometer per uur mag rijden. “Automobilisten vertragen soms nog wat meer om goed te kunnen kijken. We zetten ook altijd wat beeldjes en inkleding, al is er ook wel eens iets meegenomen. Kwajongenstreken van studenten vermoedelijk, maar dat nemen we erbij. Het is een heel klein fijn plekje geworden tegenover onze huizen.”