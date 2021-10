Mobiele vaccinatieteam houdt stop bij Ons Centrum in Leopoldsburg, maar niet voor coronavaccins

Het mobiele vaccinatieteam van het Agentschap Zorg en Gezondheid trekt heel Vlaanderen door en hield al halt op verschillende plaatsen in Limburg. "In Tongeren, Zonhoven, Hasselt en nog op andere plaatsen in Limburg spreken we organisaties aan over deze kans. Veel organisaties maken er gretig gebruik van en zien het nut ook voor de toekomst in. Wij zullen dus nog heel mobiel blijven", lacht arts Werbrouck.