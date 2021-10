Man die in Noorwegen 5 mensen doodschoot met pijl en boog had zich bekeerd tot de islam

De politie verklaarde wel dat de man bekend was bij de politie en er in het verleden al contact met hem opgenomen was omdat men vreesde dat hij aan het radicaliseren was. De politie maakte ook bekend dat de man zich tot de islam bekeerd heeft.



Maar of die bekering en radicalisering ook aan de basis van de moorden liggen, moet nog verder uitgezocht worden, benadrukte de politie. Er wordt nu onder meer onderzocht of het om een terreurdaad gaat. De politie gaat er nog altijd van uit dat de man alleen handelde. Hij heeft zijn daden ook bekend en is bereid om mee te werken aan het onderzoek.