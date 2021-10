Na 35 jaar voorzitter bij volleybalclub Maaseik: Mathi Raedschelders geeft de fakkel door

Het verhaal van Raeschelders bij volleybalclub Maaseik is wel nog niet afgelopen. "Ik blijf in de raad van bestuur zitten. Het voelt daarom niet alsof ik een deel van mijn leven afsluit. Ik ga hier blijven komen kijken, blijven feesten, maar gewoon niet vanop de eerste rij." Hij geeft met een gerust hart de club door aan een nieuwe voorzitter. "Verjonging is altijd goed. De mensen die de club doen leven moeten het voor het zeggen hebben", vindt Raeschelders. "Dit is voor mij geen emotioneel afscheid, want ik zie dat mijn kindje hier in goede handen is."

