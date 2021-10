Ook 10 jaar geleden verging de wereld niet: "En ik heb geen enkel bewijs dat het alsnog zal gebeuren"

Maar 'de dag des oordeels' vond dus niet plaats. De ontgoocheling bij de volgers was groot, zeker omdat velen hun job hadden opgezegd of al hun spaarcenten al dan niet verkwanseld hadden. Ook Camping zelf reageerde erg ontgoocheld, maar hij kwam snel met een nieuwe datum: "Ik geef toe dat ik het zeer moeilijk heb gehad toen het definitief einde niet kwam. Ik heb constant gebeden om toch maar een antwoord van God te krijgen wat er fout gelopen was. Ik vermoed dat hij die dag eerder zag als een onzichtbare ‘dag des oordeels’, op een spirituele manier. Wat er nu volgt is een aaneenschakeling van rampen, die zal uitmonden in een gigantische ramp op 21 oktober. Ik garandeer dat het zo zal gebeuren." (The New York Times, mei 2011)

De publiciteitsmolen draaide minder dan in mei, want "wie gaat me nog geloven?", aldus Camping, die bovendien minder opvallend aanwezig was dan tijdens de 21 mei-voorspelling. Dat had zeker ook te maken met een beroerte van Camping in de tussentijd. Toch bleef de media-aandacht en werd 21 oktober in menig kalender aangestipt.

Documentairemaker Brandon Tauszik: "Enkele dagen voor 21 oktober begon Camping te twijfelen of zijn voorspelling van 21 oktober wel zou uitkomen. Hij zei toen zelfs dat God niemand de macht gegeven heeft om precies te weten wanneer de Apocalyps zal plaatsvinden. Hij was in ieder geval nog erg teleurgesteld dat er op 21 mei niets gebeurd was." (The Christian Post, oktober 2011)