Ook Wemmel wil met Covid Safe Ticket werken voor bepaalde evenementen: "Geval per geval bekijken"

"We gaan hier geen algemene maatregel van maken. Het Covid Safe Ticket zal bijvoorbeeld wel gevraagd worden bij evenementen die we als gemeente zelf organiseren. Daarnaast maken we afspraken met organisatoren van evenementen waarop veel volk afkomt. We bekijken geval per geval of de coronapas nodig is. Voor een indoor wedstrijd van het zaalvoetbal zal het ticket bijvoorbeeld nodig zijn. Of voor bijeenkomsten van jongeren. Ook voor grote bijeenkomsten van 300 mensen of meer binnen of 400 mensen of meer buiten zullen we in overleg met de organisatoren het Covid Safe Ticket verplichten", verduidelijkt Vansteenkiste.

In Vlaanderen is beslist om het gebruik van de coronapas niet uit te breiden. Toch wil de stad Vilvoorde - net als Wemmel - in verschillende omstandigheden een coronapas verplicht maken. Vanaf 15 oktober zal een Covid Safe Ticket verplicht zijn in het volledige Brusselse Gewest voor massa-evenementen, in discotheken, in de horeca, sportclubs, cultuurhuizen en zorginstellingen. Het gewest voert de pas in omdat de vaccinatiegraad nog steeds lager ligt dan in bijvoorbeeld Vlaanderen.