Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht zullen half jaar vroeger klaar zijn dan gepland

De Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht zullen minstens een half jaar vroeger klaar zijn dan gepland, in 2024 in plaats van in 2025. Dat meldt Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Dat is goed nieuws, want aan het begin van de werken leek het erop dat alles net langer zou duren. "Het is een hele uitdaging geweest", zegt Annik Dirkx van Lantis.