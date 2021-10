Blijft Open VLD in het Antwerpse stadsbestuur? Burgemeester De Wever: "Dit theater werkt op mijn zenuwen"

"Het is toch wel eigenaardig dat je plots verneemt dat je coalitie in crisis is, terwijl wij daar zelf niks van merken", reageert Bart De Wever voor het eerst op deze zaak in "Start Je Dag". "Wij vergaderen gewoon met het schepencollege en er is geen vuiltje aan de lucht."

Op de vraag of hij dan ook voort wil met Open VLD legt hij de bal in het kamp van de liberalen: "Ze moeten me toch eens komen uitleggen waarom er een groot probleem is. Want het begint wel een beetje op mijn zenuwen te werken. Dat moet ik wel toegeven. Als ze oppositie willen voeren, dan moeten ze me dat komen zeggen, dan kunnen we dat regelen. Ik ben iemand met wie je echt wel afspraken kan maken."