Opnieuw staking bij het personeel van Lidl: "We blijven actie voeren tot er een akkoord is"

In Limburg zullen zeker 6 winkels dicht blijven, namelijk in Zonhoven, Genk, Lanaken, Koersel, Leopoldsburg en Maasmechelen. "Er kunnen nog winkels bij komen en in bepaalde winkels zal ook hinder zijn", zegt Mary-Anne Smeets van BBTK Limburg. "Want de onvrede bij het personeel over de hoge werkdruk is groot. We zijn van plan om door te gaan met onze acties totdat er een akkoord bereikt wordt."