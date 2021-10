Opritten in Merksem op Antwerpse ring richting Nederland voor 10 jaar dicht vanaf maandag

Vlakbij het op- en afrittencomplex in Merksem ligt onder meer de Kinepolisbioscoop. Wordt er niet gevreesd voor veel sluipverkeer? "Het is onvermijdelijk dat sommige automobilisten omwegen gaan zoeken. We gaan dat uiteraard in de gaten houden. We hebben dan ook gevraagd aan Lantis (dat de Oosterweelwerken realiseert, red.) om de omleiding zo duidelijk mogelijk aan te geven, zodat mensen weten dat ze die ook best volgen."