Oude koekjesfabriek in Ichtegem wordt nieuw bedrijventerrein

Een deel van de oude koekjesfabriek wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw bedrijventerrein voor 31 kmo's. "Daar is een heel grote nood aan”, zegt Kathleen Dewulf van projectontwikkelaar Global Estate Group. “We merken dat veel kmo’s al jaren tevergeefs op zoek zijn naar een stek om uit te breiden. Het weinige dat op de markt komt, is te duur of te groot of er bestaat een ellenlange wachtlijst voor.”