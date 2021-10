Overgebleven Belgen in Afghanistan kunnen via Qatar terug, rest moet nog wachten

“Het bereiken van de achtergebleven Belgen is niet eenvoudig. Sommige mensen op de lijst kunnen we niet langer bereiken”, zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. “Dat kan zijn omdat hun nummer niet meer werkt, of omdat ze misschien al naar het buitenland zijn gevlucht.” Bovendien blijkt dat niet iedereen op de lijst intussen nog wil vertrekken.

De situatie in Afghanistan is intussen wat stabieler en sommige hebben persoonlijke redenen, bijvoorbeeld zieke familie, om nog even te blijven. “Dat maakt het opstellen van de lijsten van wie nog wil vertrekken erg complex”, aldus Buitenlandse Zaken.