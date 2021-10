Elektronisch rijbewijs vervallen? Je krijgt vanaf nu een bericht dat je het moet vernieuwen

Onder meer de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG, had eerder al meermaals gepleit voor een vervalbericht van de overheid, omdat gemeenten bij hun in­woners vaststelden dat ­velen niet wisten dat het document slechts tien jaar geldig is, in tegenstelling tot het oude ­papieren rijbewijs dat ­levenslang van kracht was. Met alle gevolgen van dien als mensen met een vervallen rijbewijs op een politiecontrole stootten, of een aan­rijding meemaakten.

In mei zei de federale regering nog dat het op tijd vernieuwen van het rijbewijs de verantwoordelijkheid van de bestuurder was en dat het versturen van verwittigingsbrieven niet evident was. Maar daar wordt nu dus op teruggekomen. De VVSG reageert tevreden.

Naast een verwittigingsbrief wanneer het rij­bewijs bijna vervalt, is het ook de bedoeling dat je straks online een ­rijbewijs A, B, C en D kan aanvragen of vernieuwen. De overheid trekt zo'n 300.000 euro uit om de vervalberichten uit te kunnen sturen.