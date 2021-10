Pand Koloniale Waren en Huis Hoste in Hasselt kennen nieuwe bestemming: "Een plaats voor muzikale totaalbeleving"

De naam MACCA, ook de bijnaam van Paul McCartney, doet vermoeden dat de organisatie doordrongen is van muziek. De oprichters zijn fan van muziek uit de jaren 50 tot 70, maar willen op hun nieuwe locatie elk muzikaal genre een kans geven. “We weten dat we niet de enige spelers zijn in Limburg”, vertelt John, “Maar onze deur staat open voor eventuele samenwerkingen. We willen niet concurreren, we willen samen Limburg muzikaal groter maken.” Dat willen ze doen door samenwerkingen aan te gaan met jongerenprojecten als PXL music of muziekmanagment die op hun beurt ervaring kunnen opdoen.