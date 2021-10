Peter Verhelst wint de Constantijn Huygens-prijs voor zijn hele oeuvre

De jury noemt het oeuvre van Peter Verhelst "adembenemend" en de prijs "een bekroning van de volgehouden inspanning van Peter Verhelst om te blijven zoeken naar alles wat zou kunnen zijn".

Andere bekende laureaten van de Constantijn Huygensprijs zijn Stefan Hertmans, Adriaan van Dis, Tom Lanoye en Arnon Grunberg. Van 1947 tot nu is de prijs één keer niet toegekend: in 1968. In 1982 weigerde Jan Wolkers de prijs in ontvangst te nemen.

Peter Verhelst kreeg eerder al de Jan Campert-prijs voor zijn bundel "Nieuwe sterrenbeelden" en de F. Bordewijk-prijs voor de verhalenbundel "Tongkat".