PLAN B aflevering #57: Oktober 1978, het einde van het omstreden Egmontpact

Op 11 oktober 1978, 43 jaar geleden, neemt eerste minister Leo Tindemans ontslag. Daardoor komt er ook een einde aan het Egmontpact. Dat was een heel ambitieuze poging -besproken in het Egmontpaleis - om het land in één keer in zijn federale plooi te leggen. Verschillende ideeën uit het Egmontpact zullen uiteindelijk pas na zes staatshervormingen gerealiseerd worden. Alain Gerlache (RTBF) vraagt aan Ivan De Vadder (VRT NWS) naar de oorzaken van het protest tegen het pact in Vlaanderen.