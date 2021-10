Politiecombi moet uitwijken tijdens dringende interventie en rijdt tegen gevel van huis

"Onze collega's waren opgeroepen voor een dringende interventie in het centrum van de stad. Ze reden dus met de blauwe zwaailichten aan. Om 0:30 kwam er ter hoogte van de Egenhovenweg plots een vrachtwagen uit een oprit gereden. Die chauffeur heeft toen per ongeluk op het gaspedaal geduwd in plaats van op de rem. Daardoor was er geen doorgang meer voor de combi", vertelt Mathieu Caudron van de Leuvense politie. De patrouille probeerde nog uit te wijken, maar ramde daarbij de gevel van een huis. De brandweer moest ter plaatse komen om de gevel te stutten.

"Het huis is geraakt vlak naast de garagepoort, waardoor een ligger in de gevel minder stabiel is geworden. Onze collega's zijn met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis", aldus Caudron. Er werd meteen een andere politiepatrouille naar de interventie gestuurd.