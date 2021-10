Politie valt op 4 plaatsen binnen bij actie tegen mensenhandel en exploitatie prostitutie

Gisteren nam de politie Lanaken-Maasmechelen deel aan een grensoverschrijdende actie gericht tegen mensenhandel en de uitbuiting van prostitutie. Meerdere adressen werden bezocht waarvan een vermoeden was dat er slachtoffers van mensenhandel dienst deden als sekswerker tegen betaling. "We zitten in een grensregio dus het onderzoek verliep in samenwerking met Nederland", aldus Dorien Vanderheiden van het Limburgse parket.

De politie heeft drie dossiers in mensenhandel en exploitatie van prostitutie opgestart en gaat het nu verder opvolgen. "In de toekomst zullen we op regelmatige tijdstippen dergelijke actie ondernemen", vertelt Vanderheiden. De aangetroffen sekswerkers kregen informatie over de stappen die ze nu kunnen zetten in hun hulpverlening.