Politiezone Lokeren traint honden in nachtclub: "Ideaal om hen voor te bereiden op gevaarlijke situaties"

Een aantal politiehonden in opleiding en hun hondengeleiders hebben les gekregen in de Lokerse nachtclub Radar. De sessie werd niet alleen voor het korps van Lokeren georganiseerd, maar ook collega's uit politiezone Gent, Ronse, Dendermonde en Sint-Niklaas kwamen langs. "De setting is ideaal om te zien hoe de honden reageren in heel luidruchtige en soms gevaarlijke situaties", legt Anjuli Van Damme, commissaris en diensthoofd hondengeleiders politiezone Lokeren, uit.