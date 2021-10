Jens uit Oostkerke verkoopt gepersonaliseerde pompoenen: “Voor ze rijp zijn, prik ik er een naam in”

De pompoenliefhebber haalde zijn inspiratie voor het creatieve idee lang geleden op. “Ik was ooit met mijn vader op de pompoenschieting in Bikschote. Daar heb ik zo'n gepersonaliseerde pompoen voor het eerst gezien. Wij hebben elk jaar te veel pompoenen in onze tuin. Ik dacht dus na over een manier waarop ik ze zeker kon kwijtraken”, vertelt Jens aan Radio 2 West-Vlaanderen.

In juli en augustus begint hij er al aan. “Zo'n 2 maanden voor ze rijp zijn begin ik met een tandenstoker in het vel van de pompoenen te krassen. Ze hebben dan de grootte van een kleine voetbal en zijn nog licht van kleur. Eigenlijk doet mijn vriendin het, want haar handschrift is veel mooier”, lacht Kerkhove. “Wanneer ze dan rijp zijn, komt er een mooi littekenweefsel op. Ik heb er dit jaar 6 gemaakt. Een grote handel kan ik het dus niet echt noemen.”