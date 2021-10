Poederpakket in postkantoor Gavere blijkt onschuldig: "Grappenmaker stuurde bakpoeder op vanuit Zweden"

De brandweer ging met speciale veilige pakken het gebouw in om het pakketje te onderscheppen. "De medewerkster is ook meteen opgevangen want ze was in shock omdat ze het pakje had aangeraakt. Ze moest uitgebreid de handen wassen om eventuele brandwonden te voorkomen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Ze bleef er in quarantaine tot er meer duidelijkheid is", vertelt burgemeester Denis Dierick (Open VLD).