Bart De Pauw aangekomen op dag 2 van proces: "We gaan de puntjes op de i zetten vandaag"

"Het is de eerste keer in 4 jaar dat ik mij kan verdedigen", zei de Pauw bij aankomst aan de rechbank in Mechelen. Hij kwam aan samen met zijn advocaten en zijn echtgenote. "Gisteren zijn een aantal dingen gezegd die niet stroken met de feiten. Dat gaan wij vandaag aantonen. We gaan de puntjes op de i zetten."

Over de eerste procesdag zei De Pauw dat het een "serieuze rollercoaster" was geweest. "Ik denk wel dat we we goed zijn voorbereid. Jullie gaan verschieten van een aantal dingen", klonk het tot slot.