Risico op listeriabacterie: Brugs bedrijf Geal roept 40.000 kilo pannenkoeken terug

Vandaag al worden nieuwe tests gehouden in het bedrijf om te zien of de listeriabacterie weg is. Volgende week volgen er opnieuw. Pas als ook daaruit blijkt dat er geen verder besmettingsgevaar dreigt, wil Geal de productie weer opstarten. Voorlopig is geen enkele werknemer technisch werkloos. "Het is de eerste keer in het 37-jarig bestaan van ons bedrijf dat we zoiets meemaken", benadrukt Sara Geldhof nog.