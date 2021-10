VRT gaat voor schermgezicht met beperking tegen 2023

"Dit is natuurlijk geen zaak van de VRT alleen", benadrukte minister Dalle in de commissie. "Het spreekt voor zich dat dit een taak is voor de hele mediasector en dat wij daar ook als samenleving, en als politici, een rol in kunnen spelen, onder meer via onze eigen communicatie, via social media en dergelijke meer. "

"De vraag is ook hoe we nog verder kunnen gaan in het sensibiliseren van private mediabedrijven", voegde hij daar nog aan toe. "Ik denk dat dat een juiste insteek is. We gaan dat niet via een decreet opleggen in private mediabedrijven. Sensibiliseren is inderdaad het codewoord."