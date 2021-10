"Staat van terreur": op zoek naar feit en fictie in de eerste politieke thriller van Hillary Clinton

Een politieke thriller vol actie en intrige. Een adembenemend verhaal over terrorisme, corruptie en diplomatie, met details die alleen een ingewijde kan weten en geven. Je reist mee op het regeringsvliegtuig van buitenlandminister Adams – zij noemt het Air Force Three – naar Islamabad, naar Oman, naar Teheran, naar Palm Beach en Moskou.

Het boek is wat de hoogste ayatollah in Iran tegen Adams vertelt: de fabel van de kat en de rat. Een Perzisch verhaal over onwaarschijnlijke bondgenootschappen, en mensen op het verkeerde been zetten. Dat is wat "Staat van terreur" op bijna elke bladzijde doet. Niet is wat het lijkt.

Op elk moment kan het vertrouwen omslaan, of de achterdocht opduiken. En iedereen wordt voortdurend afgeluisterd. Deze politieke thriller is als een spannende jaargang van "De mol". Er zit een verrader in het Witte Huis. Wie is het? Geloof niet alles wat je denkt. Geloof niet alles wat je ziet.