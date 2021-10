Stadsfiguurtje James is nieuwe mascotte voor Oostendse kinderen

De kinderen van het derde leerjaar van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Gerststraat in Oostende hadden de primeur om mascotte James als eerste te ontmoeten. "James lijkt een beetje op een pinguïn en is uiterst grappig", vertelt een jongen. "Hij heeft een hoedje met een bloem op en draagt een salopette met wit en zwart", vult een meisje aan. "Hij moet altijd lachen en geeft een high five", vertelt een derde.