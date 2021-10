5 "metiskinderen", kinderen van blanke koloniale vader en Congolese moeder, klagen staat aan voor ontvoering

"Ik vind deze vrouwen heel dapper. Dit is voor ons heel belangrijk", zegt Jacqui Goegebeur. Zij is voorzitter van de associatie Metissen in België en werd als kind zelf naar België gebracht. "We hadden nooit gedacht dat ons verhaal gehoord zou worden. Toen ik in 2008 begon met ons verhaal kenbaar te maken, reageerden mensen verbijsterd. Dat men zo diep ingegrepen had op het menselijke leven, dat wisten ze niet."

"Wij zijn hier aangekomen met de boodschap dat wij dankbaar moesten zijn voor wat men voor ons deed", zegt Goegebeur. "We mochten blij zijn dat we niet waren achtergelaten, onze moeders werden prostituees genoemd, kregen andere lelijke namen. Als je hier opgroeit met het idee dat je moeder je heeft achtergelaten, ben je niet geneigd om haar te gaan opzoeken. Veel kinderen hebben dat pas veel later kunnen doen."