Hoeveel gevaccineerden worden opgenomen? En wanneer zijn we van  laatste maatregelen verlost? Jouw vragen beantwoord

Van Gucht heeft goede hoop dat de zomer van 2022 weer meer tegen het 'oude normaal' aanleunt: “Voor de Verengide Staten bijvoorbeeld, of voor Canada. Nieuw-Zeeland en Australië blijven voorlopig wel zeer streng. Zij kunnen hun bevolking niet genoeg motiveren om zich te laten vaccineren en houden hun grenzen dicht. In Afrika is dan weer bijna niemand gevaccineerd. Ik weet niet of de situatie tegen volgende zomer voldoende bekoeld is om compleet zorgeloos naar zo’n gebieden af te zakken.”

Ook over de invoer van nieuwe varianten moeten we volgens Van Gucht waakzaam blijven: “Als er een nieuwe variant komt, zal je die niet willen importeren in België. Dan moeten we streng zijn voor landen waar die circuleert.”