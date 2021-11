CHECK - Vijf terugkerende valse of misleidende uitspraken over het coronavirus en coronavaccinatie

Jongeren en kinderen worden meestal niet (zwaar) ziek als ze besmet raken met het coronavirus. Ze kunnen het wel verder verspreiden naar oudere personen die er sneller ziek van worden. Om die reden kunnen ook jongeren vanaf 12 jaar zich laten inenten in ons land. Hoewel je het virus nog altijd kan overdragen nadat je gevaccineerd bent, verkleint die kans op overdracht dankzij het coronavaccin. Meer over besmettelijkheid na vaccinatie lees je onder puntje drie van dit artikel.

Even geleden circuleerde op sociale media dat de kans op hartonstekingen bij jongeren hoger is na vaccinatie, dan de kans op ziekenhuisopname na een coronabesmetting. Daar is geen bevestiging voor. Een uitgebreidere factcheck vind je hier terug.

In ons land is intussen 72 procent van de kinderen tussen 12 en 17 jaar volledig gevaccineerd. Jongeren van die leeftijdscategorie worden geprikt met het Pfizer- of Moderna-vaccin. Beide vaccins zijn na verschillende onderzoeken goedgekeurd voor deze leeftijdscategorie. In ons land kwam die toestemming er op 20 mei 2021 voor 16- en 17-jarigen en op 7 juli voor 12- tot 15-jarigen.

Maar wat met kinderen tussen 5 en 11 jaar? Vaccinproducent Pfizer stelt op basis van eigen onderzoek dat hun coronavaccin werkzaam is voor deze leeftijdsgroep. Toch is nog niet beslist of kinderen tussen 5 en 11 jaar in ons land zullen gevaccineerd worden. Eerst moet het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het Pfizer-vaccin voor jongere kinderen goedkeuren. Als op dat niveau een "go" komt, zal de Hoge Gezondheidsraad zich ook in ons land buigen over het vraagstuk.

Over vaccinatie van kinderen onder de 5 jaar is momenteel geen sprake. Pfizer doet wel al onderzoek naar het vaccin bij kinderen tussen 2 en 5 jaar, en bij kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar. "Men bouwt telkens een veiligheid in, enerzijds door de leeftijd af te bouwen, anderzijds door goed te documenteren dat het product gebruikt kan worden in heel specifieke leeftijdsgroepen", duidde vaccinoloog Pierre Van Damme al eerder.