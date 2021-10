UZ Gent voert eerste terugbetaalde operatie voor zeldzame oogziekte uit: "Zonder operatie was ik voor mijn 35e blind"

In het Gentse Universitair Ziekenhuis zijn voor het eerst terugbetaalde operaties voor een zeldzame oogaandoening uitgevoerd. Normaal kost zo'n therapie 675.000 euro, maar nu komen een 20-tal Belgen voor terugbetaling in aanmerking. Student Talha Aydin onderging de therapie: "De operatie was een spannend moment voor mij en ik heb er veel over zitten piekeren, maar uiteindelijk heb ik toch beslist om me te laten opereren."