Vrouw veroordeeld voor haatzaaiende memes en video's, Unia: "Belangrijk precedent"

Het interfederaal gelijkekansencentrum Unia stelde zich burgerlijke partij bij de rechtszaak. Volgens Unia is het de eerste keer dat iemand veroordeeld werd omwille van haatzaaierij via memes, al zijn er uiteraard wel al eerdere veroordelingen van online haat geweest in ons land. In een persbericht schrijft het centrum dat het blij is met de veroordeling. "Binnen het extreemrechtse milieu zien we een verschuiving van offline- naar online-activisme dat evenveel een bedreiging vormt voor de openbare orde en de sociale cohesie", zegt Unia-directeur Els Keytsman. "Onderzoek toont aan dat gewelddadige handelingen in de hand worden gewerkt door virtueel activisme op sociale media. Deze veroordeling is dan ook een sterk signaal en een uiterst belangrijk precedent dat een leemte in de jurisprudentie opvult", aldus Keytsman.