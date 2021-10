Vilvoorde voert op eigen houtje Covid Safe Ticket in: "Cultuurevenementen en fitness zijn grootste risicoplaatsen"

"We zien vandaag helaas nog altijd de besmettingscijfers in onze stad stijgen. Bovendien is de vaccinatiegraad in Vilvoorde nog steeds vrij laag in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde", legt burgemeester Hans Bonte (Vooruit) uit. Nu je in Brussel vanaf morgen een Covid Safe Ticket op zak zal moeten hebben om bijvoorbeeld uit eten te gaan , een pintje te drinken op café of naar de fitness te gaan, vreest Bonte dat Brusselaars zullen afzakken naar de randgemeenten waar dat niet nodig is. "Daarom hebben we beslist om het Covid Safe Ticket toe te passen in onze eigen gebouwen waar feesten en andere activiteiten doorgaan. Dat zijn de meest risicovolle plaatsen."