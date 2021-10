Vistrap in Oostende hangt vol foto's van vissers: “We moesten gelukkig niet poseren”

De fotograaf maakte foto's over het dagelijkse vissersleven: vissersboten, reders en uiteraard ook vers gevangen vis en garnalen. Op een van de foto's is visser Lorenzo De Smit te zien. Hij behoort tot de vijfde generatie van een bekende vissersfamilie in Oostende. Hij is zelf al 40 jaar visser en trots op de foto’s. “Ik vind het zeer mooi gedaan. Er zit ook veel variatie in. Het duurde lang voor alles klaar was, maar ze hebben er hun werk van gemaakt.”