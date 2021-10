Volvo Trucks legt productie stil nadat werknemer onwel wordt en overlijdt: "Uit respect voor nabestaanden en collega's"

Vrachtwagenbouwer Volvo Trucks in Gent heeft gisteren de hele namiddag de productie stilgelegd nadat een werknemer er onwel was geworden aan het begin van zijn shift en later overleed. Het gaat om een natuurlijk overlijden. "We hebben de hele middagploeg, zo'n 1.000 mensen, naar huis gestuurd", zegt woordvoerster Vera Bostijn.