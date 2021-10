Politieke outsider Péter Márki-Zay wordt uitdager van premier Viktor Orbán in Hongarije: maakt hij een kans?

De vraag van een miljoen: is Márki-Zay de juiste persoon om het op te nemen tegen Orbán? "Het voordeel bij Márki-Zay is dat hij makkelijk de tweede keuze kan zijn van mensen. Er is niets problematisch aan hem, omdat hij nog niet zo lang actief is in de politiek", zegt Róbert László. Daardoor zou hij beter in staat zijn om onbesliste kiezers te overtuigen. Zelf is Márki-Zay ervan overtuigd dat hij zowel liberalen als conservatieven over de streep kan trekken.